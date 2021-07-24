Погибли супруги, у двух пассажиров серьезные переломы, водитель — частник, против него завели дело. Что известно о ДТП в Мезмае
Портал Юга.ру собрал все новые подробности резонансного ДТП с автобусом в Апшеронском районе
Трагедия произошла 24 июля около 9:00 в районе Орлиной полки. Автобус Hyundai 2010 года выпуска съехал в кювет и опрокинулся с двухметровой высоты. В салоне находился 21 пассажир.
Сам водитель заявил, что авария произошла по причине неисправности тормозной системы. Эту версию проверяет прокуратура. Возможно, она не соответствует действительности.
В ДТП погибли два человека. Один скончался на месте, второй — в машине скорой помощи, рассказал источник ТАСС. В СК уточнили, что погибли 52-летний мужчина и 45-летняя женщина.
Погибшие — супруги Кравцовы из Кореновска. Организацию похорон берет на себя местная администрация, написал в своем инстаграме глава Кореновского сельского поселения Максим Шутылев.
Пассажиров и водителя госпитализировали для обследования. По данным СК, повреждения получили 18 человек.
В пресс-службе краевой администрации рассказали, что двух пассажиров с серьезными травмами санавиацией доставят в Краевую клиническую больницу № 1. Один получил перелом позвоночника, второй — нестабильный перелом таза. Его стабилизируют медики в Апшеронской райбольнице, после чего транспортируют в Краснодар.
По данным ТАСС, в краевой центр вертолетом и реанимационными автомобилями доставят четырех человек в тяжелом состоянии.
Все погибшие и пострадавшие — жители разных районов Кубани, которые ехали из Кореновска в Мезмай.
«Все они жители районов края: пять человек из Тихорецка, есть из Кореновска и из других районов. Это работники одного из предприятий, нанимал автобус (этого частника) профсоюз предприятия», — уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Как оказалось, 11 пассажиров автобуса — работники «Газпром трансгаз Краснодар», в том числе погибший. Представитель компании подчеркнул, что профсоюз не принимал участия в организации поездки, работники организовали ее самостоятельно.
«Семье погибшего и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь от предприятия», — сообщили в компании.
В отношении водителя следственное управление ОМВД России по Апшеронскому району возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Прокуратура изъяла дело из органов полиции и передала для дальнейшего расследования в Горячеключевской межрайонный следственный отдел СКР по региону, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
По данным следствия, водитель не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспорта. Следователи и криминалист осматривают место происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат об обстоятельствах ДТП.