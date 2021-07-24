Погибли супруги, у двух пассажиров серьезные переломы, водитель — частник, против него завели дело. Что известно о ДТП в Мезмае

Портал Юга.ру собрал все новые подробности резонансного ДТП с автобусом в Апшеронском районе

Трагедия произошла 24 июля около 9:00 в районе Орлиной полки. Автобус Hyundai 2010 года выпуска съехал в кювет и опрокинулся с двухметровой высоты. В салоне находился 21 пассажир. Сам водитель заявил, что авария произошла по причине неисправности тормозной системы. Эту версию проверяет прокуратура. Возможно, она не соответствует действительности.

В ДТП погибли два человека. Один скончался на месте, второй — в машине скорой помощи, рассказал источник ТАСС. В СК уточнили, что погибли 52-летний мужчина и 45-летняя женщина. Погибшие — супруги Кравцовы из Кореновска. Организацию похорон берет на себя местная администрация, написал в своем инстаграме глава Кореновского сельского поселения Максим Шутылев.

Пассажиров и водителя госпитализировали для обследования. По данным СК, повреждения получили 18 человек. В пресс-службе краевой администрации рассказали, что двух пассажиров с серьезными травмами санавиацией доставят в Краевую клиническую больницу № 1. Один получил перелом позвоночника, второй — нестабильный перелом таза. Его стабилизируют медики в Апшеронской райбольнице, после чего транспортируют в Краснодар. По данным ТАСС, в краевой центр вертолетом и реанимационными автомобилями доставят четырех человек в тяжелом состоянии.

Все погибшие и пострадавшие — жители разных районов Кубани, которые ехали из Кореновска в Мезмай. «Все они жители районов края: пять человек из Тихорецка, есть из Кореновска и из других районов. Это работники одного из предприятий, нанимал автобус (этого частника) профсоюз предприятия», — уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры. Как оказалось, 11 пассажиров автобуса — работники «Газпром трансгаз Краснодар», в том числе погибший. Представитель компании подчеркнул, что профсоюз не принимал участия в организации поездки, работники организовали ее самостоятельно. «Семье погибшего и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь от предприятия», — сообщили в компании.