В Ставрополе предъявили обвинение одному из убийц полицейского. Второй объявлен в розыск

26 июля СК объявил в розыск уроженца Чечни Заурбека Кениева, которого подозревают в убийстве полицейского в Ставрополе

Напомним, ночью 23 июля в Ставрополе около своего дома был тяжело ранен заместитель начальника отдела угрозыска городского отдела полиции, 37-летний Руслан Абовян. Он умер в реанимации. СК возбудил уголовное дело. На следующий день был задержан один из подозреваемых в убийстве — им оказался ранее судимый 28-летний Ибрагим Симбаригов. 26 июля ему предъявили обвинение в совершении преступлений п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (Убийство по найму) и п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия).

На допросе Симбаригов сознался в убийстве полицейского. Следователь направил в суд ходатайство о заключении его под стражу, сообщили в пресс-службе СК РФ по Ставропольскому краю. Также СК сообщил личность второго подозреваемого и обьявил его в розыск. Это 44-летний Заубрек Кениев. Отметим, что информация о причастности Кениева появилась в СМИ ещё 24 июля. По данным BAZA, уроженец Чечни расстрелял замначальника угрозыска из кровной мести — убитый полицейский шесть лет назад участвовал в спецоперации в Чечне. Тогда в Грозном был застрелен местный житель Джамбулат Дадаев, которого разыскивали ставропольские полицейские по подозрению в покушении на бизнесмена Магомеда Тазирова.