В Северском районе пропали двое подростков
С 24 июля в Северском районе разыскивают двух подростков
В станице Азовской Северского района 24 июля пропали 15-летний Максим Павлюк и 16-летний Леонид Шалун.
Их приметы:
Максим Павлюк среднего телосложения, бритый под ноль, карие глаза. Был одет в желтую футболку и черный спортивный костюм. На голове пятно от ожога.
Леонид Шалунов среднего телосложения, русые волосы, карие глаза. Был одет в темную спортивную кофту и темные спортивные штаны, серые кроссовки, с собой был серый рюкзак.
Граждан,имеющих информацию о местонахождении подростков, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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