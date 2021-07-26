В Северском районе пропали двое подростков

Краснодарский край

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С 24 июля в Северском районе разыскивают двух подростков

В станице Азовской Северского района 24 июля пропали 15-летний Максим Павлюк и 16-летний Леонид Шалун.

Их приметы:

Максим Павлюк среднего телосложения, бритый под ноль, карие глаза. Был одет в желтую футболку и черный спортивный костюм. На голове пятно от ожога.

Леонид Шалунов среднего телосложения, русые волосы, карие глаза. Был одет в темную спортивную кофту и темные спортивные штаны, серые кроссовки, с собой был серый рюкзак.

Граждан,имеющих информацию о местонахождении подростков, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Дети Пропавшие без вести Северский район

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