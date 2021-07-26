В Северском районе пропали двое подростков

С 24 июля в Северском районе разыскивают двух подростков

В станице Азовской Северского района 24 июля пропали 15-летний Максим Павлюк и 16-летний Леонид Шалун.

Их приметы:

Максим Павлюк среднего телосложения, бритый под ноль, карие глаза. Был одет в желтую футболку и черный спортивный костюм. На голове пятно от ожога.

Леонид Шалунов среднего телосложения, русые волосы, карие глаза. Был одет в темную спортивную кофту и темные спортивные штаны, серые кроссовки, с собой был серый рюкзак.