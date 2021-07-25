На Кубани нашли фрагменты самолета и останки советских воинов и мирных граждан

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 24 июля начала работу межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ»

В ней участвуют представители 19 организаций Краснодарского края, Адыгеи, Башкортостана, Крыма Липецкой области, Севастополя и Санкт-Петербурга.

В первый день экспедиции обследовали место падения советского самолета рядом с поселком Орджоникидзе. Поисковики обнаружили его многочисленные фрагменты, в том числе номерные детали, которые позволили установить модель воздушного судна и имя пилота.

«Истребитель Як-1 № 35126, номер мотора 315-490, 42 гвардейского истребительного авиационного полка, пилот младший лейтенант Савченко Федор Степанович пропал без вести 13 сентября 1943», — говорится в сообщении Ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск».

В этот же день провели поисково-эксгумационные работы на территории Кеслеровского сельского поселения, в ходе которых обнаружили останки девяти советских воинов и двух мирных граждан. 25 июля участники экспедиции, которая продлится до 29 июля, отправились в окрестности Сопки Героев.

Великая Отечественная война Экспедиции

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