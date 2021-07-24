В районе поселка Мезмай автобус с 22 туристами съехал в кювет. Погибли два человека

Краснодарский край

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В Апшеронском районе утром 24 июля опрокинулся экскурсионный автобус с туристами. Есть погибшие и пострадавшие

Сообщение о ДТП поступило в полицию около 9:00. На 14-м км дороги Нижегородская — Мезмай (в районе поселка Мезмай) рейсовой автобус съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, в машине отказали тормоза при повороте.

В момент аварии в автобусе находились 22 туриста. Один пассажир скончался на месте, остальных доставили в больницу для обследования. Позже число погибших увеличилось до двух человек. Еще трое находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, угрозы жизни других пассажиров нет. Всего в ДТП пострадал 21 человек вместе с водителем, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуре.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В 10:30 на место происшествия были вызваны спасатели. В ликвидации последствий аварии участвуют 53 человека и 23 единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на месте работают 10 бригад скорой помощи, направлен вертолёт санавиации. Тяжелых пациентов при необходимости доставят в краевые больницы.

Прокуратура и СК начали проверку. Будут установлены причины произошедшего, в том числе соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров. Известно, что это частный экскурсионный автобус, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

ДТП Курорты и туризм Полиция Прокуратура Транспорт

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