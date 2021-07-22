«Курорт Красная Поляна» устраивает вечеринки над облаками

Партнерский Краснодарский край

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Гости «Курорта Красная Поляна» встретят закаты на вечеринках в горах

Каждую пятницу и субботу до конца лета курорт устраивает вечеринки на высоте 2200 метров над уровнем моря. Первые Sunset Party пройдут 30 и 31 июля.

Посетителей ждут летние вечера над облаками под саксофон и dj-сеты, вид на горный закат, фокусники, бар и welcome-drink.

Sunset Party проходят на Панорамной площадке 360° с 18:30 до 20:30. Чтобы попасть на вечеринку, нужно купить прогулочный билет на канатную дорогу по тарифу «Закат в горах».

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В дни вечеринок канатная дорога будет работать дольше, так что торопиться гостям не придется. Последний спуск с Поляны 2200 — в 21:00.

С обзорной площадки вид открывается не только на закат, но и на Кавказские горы, поселки Красная Поляна и Эсто-Садок, долину реки Мзымты, горную долину Цирк-2, хребты Аибги, горные вершины в Адыгее и Абхазии. А в ясную погоду видно даже море.

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