Краснодарцы смогут сдать опасные отходы на переработку

Краснодарский край

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24 июля в центре Краснодара пройдет экологическая акция по раздельному сбору мусора

Акция «Собирай раздельно. С заботой об окружающей среде» пройдет 24 июля с 10:00 до 15:00 на улице Красная, 174. Организаторы — региональный оператор «Мусороуборочная компания» и «Агентство «Ртутная безопасность», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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Во время акции можно сдать пластик, бумагу, стекло, металл и опасные отходы, а именно:

  • ПЭТ-бутылки;
  • твердый пластик с маркировкой «1», «2», «4», «5»;
  • пленку упаковочную;
  • полиэтиленовые пакеты;
  • упаковочный картон, гофрокартон;
  • книги, тетради, альбомы;
  • стеклянные бутылки, банки, флаконы, битое стекло;
  • алюминиевые банки;
  • чистые жестяные банки;
  • ртутные и люминесцентные лампы;
  • термометры;
  • просроченные лекарственные средства;
  • батарейки;
  • аккумуляторы;
  • картриджи;
  • электронные приборы и технику (кроме крупногабаритной техники).

Все опасные отходы обезвредят и утилизируют. Те, которые возможно повторно использовать, передадут на переработку.

Напомним, в мае в Краснодаре открылся «Экоцентр» — там принимают на переработку около 50 разновидностей сырья.

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