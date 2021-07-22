Краснодарцы смогут сдать опасные отходы на переработку
24 июля в центре Краснодара пройдет экологическая акция по раздельному сбору мусора
Акция «Собирай раздельно. С заботой об окружающей среде» пройдет 24 июля с 10:00 до 15:00 на улице Красная, 174. Организаторы — региональный оператор «Мусороуборочная компания» и «Агентство «Ртутная безопасность», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Во время акции можно сдать пластик, бумагу, стекло, металл и опасные отходы, а именно:
- ПЭТ-бутылки;
- твердый пластик с маркировкой «1», «2», «4», «5»;
- пленку упаковочную;
- полиэтиленовые пакеты;
- упаковочный картон, гофрокартон;
- книги, тетради, альбомы;
- стеклянные бутылки, банки, флаконы, битое стекло;
- алюминиевые банки;
- чистые жестяные банки;
- ртутные и люминесцентные лампы;
- термометры;
- просроченные лекарственные средства;
- батарейки;
- аккумуляторы;
- картриджи;
- электронные приборы и технику (кроме крупногабаритной техники).
Все опасные отходы обезвредят и утилизируют. Те, которые возможно повторно использовать, передадут на переработку.
Напомним, в мае в Краснодаре открылся «Экоцентр» — там принимают на переработку около 50 разновидностей сырья.
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