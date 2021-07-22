Краснодарцы смогут сдать опасные отходы на переработку

24 июля в центре Краснодара пройдет экологическая акция по раздельному сбору мусора

Акция «Собирай раздельно. С заботой об окружающей среде» пройдет 24 июля с 10:00 до 15:00 на улице Красная, 174. Организаторы — региональный оператор «Мусороуборочная компания» и «Агентство «Ртутная безопасность», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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Во время акции можно сдать пластик, бумагу, стекло, металл и опасные отходы, а именно: ПЭТ-бутылки;

твердый пластик с маркировкой «1», «2», «4», «5»;

пленку упаковочную;

полиэтиленовые пакеты;

упаковочный картон, гофрокартон;

книги, тетради, альбомы;

стеклянные бутылки, банки, флаконы, битое стекло;

алюминиевые банки;

чистые жестяные банки;

ртутные и люминесцентные лампы;

термометры;

просроченные лекарственные средства;

батарейки;

аккумуляторы;

картриджи;

электронные приборы и технику (кроме крупногабаритной техники).