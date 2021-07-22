В центре Краснодара загорелся мусор на стройке

Краснодарский край

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22 июля в Краснодаре около кадетского училища произошел пожар на стройке

О пожаре около 11:00 сообщили местные жители в соцсетях. Они рассказали, что в районе Тургеневского моста всё затянуто едким дымом. На кадрах, снятых очевидцами, видны черные клубы дыма над высотками. 

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что пожар произошел на стройке многоэтажного дома по улице Севастопольской. Загорелся строительный материал и мусор. Площадь огня составила 20 кв. метров. 

На вызов прибыли два отделения и быстро ликвидировали возгорание. 

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