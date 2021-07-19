«Курорт Красная Поляна» открыл палаточный лагерь на высоте 2050 метров над уровнем моря

Партнерский Краснодарский край

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На «Курорте Красная Поляна» заработал палаточный лагерь Camp 2050

Camp 2050 готов принять одновременно до 80 гостей. С 10 по 15 августа из лагеря можно наблюдать звездопад — метеорный поток Персеиды.

Жителям в аренду предоставляют 6-местные шатры, 2- и 3-местные палатки, деревянные настилы для установки собственной палатки. Неопытным путешественникам справиться с установкой помогут сотрудники лагеря.

В лагере есть питьевая вода, кухня с бойлером и холодильником, зона Wi-Fi, розетки, настольные игры, туалет. Гости Camp 2050 могут посещать канатные дороги «Курорта Красная Поляна» со скидкой 30% на прогулочные билеты.

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Палаточный лагерь позволит окунуться в атмосферу походов, проникнуться природой, увидеть Кавказские горы в дымке закатов и рассветов. А еще — отправиться на прогулку по экотропам даже до начала работы канатных дорог.

Красная Поляна Курорты и туризм отдых походы Семья

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