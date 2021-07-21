В Краснодар приедет мобильная прачечная, в которой можно бесплатно постирать любые вещи

С 22 по 27 июля жители Краснодара смогут воспользоваться бесплатной прачечной

Напомним, в конце июня розничная сеть «Магнит» и бренд Tide объявили о запуске совместной акции по сбору и стирке одежды для малообеспеченных семей с детьми. Любой может сдать ненужные вещи на благотворительность до 17 августа и постирать свои вещи в мобильной прачечной.

21 июля пресс-служба «Магнита» сообщила порталу Юга.ру, что прачечная приедет в Краснодар в четверг, 22 июля. Она будет работать до 27 июля на парковке супермаркета «Магнит Семейный» на улице Солнечной, 18/3.