Жители Краснодара смогут бесплатно постирать свои вещи в прачечной, а ненужные — сдать на благотворительность

Краснодарский край

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В конце июля в Краснодар приедет мобильная прачечная, где любой желающий сможет сдать вещи в стирку

29 июня розничная сеть «Магнит» и бренд Tide объявили о запуске совместной акции по сбору и стирке одежды для малообеспеченных семей с детьми. До 17 августа любой желающий может отдать ненужные вещи на благотворительные цели.

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Взамен в мобильной прачечной можно постирать свои собственные вещи, например, крупногабаритные, которые не подлежат стирке в домашних условиях. В пресс-службе «Магнита» порталу Юга.ру уточнили, что сдать вещи в стирку может любой желающий.

Мобильная прачечная Tide приедет в Краснодар приблизительно 27 июля. Отслеживать актуальную информацию о прибытии прачечной можно в инстаграме Tide и телеграме «Магнита».

Собранная одежда пойдет на сортировку: вещи в хорошем состоянии будут переданы нуждающимся, а негодные пойдут на переработку. Сдать одежду можно в пункты приема партнеров акции. Найти их можно на карте «Полезный город».

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В Краснодаре партнерами выступают экологический проект #НеМузейМусора, краснодарская общественная экологическая организация «Зеленый свет» и волонтеры Фонда продовольствия «Русь».

Также можно поучаствовать в акции, купив порошок или гель для стирки Tide в магазинах «Магнит», 1 рубль с каждой покупки направят на сбор одежды в помощь нуждающимся. Все, кто расскажет об акции в соцсетях, получат возможность выиграть призы: толстовки, капсулы для стирки или сертификаты на покупку товаров.

«Магнит» Акции Благотворительность Краснодар общество

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