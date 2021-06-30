Жители Краснодара смогут бесплатно постирать свои вещи в прачечной, а ненужные — сдать на благотворительность

В конце июля в Краснодар приедет мобильная прачечная, где любой желающий сможет сдать вещи в стирку

29 июня розничная сеть «Магнит» и бренд Tide объявили о запуске совместной акции по сбору и стирке одежды для малообеспеченных семей с детьми. До 17 августа любой желающий может отдать ненужные вещи на благотворительные цели.

Взамен в мобильной прачечной можно постирать свои собственные вещи, например, крупногабаритные, которые не подлежат стирке в домашних условиях. В пресс-службе «Магнита» порталу Юга.ру уточнили, что сдать вещи в стирку может любой желающий.

Мобильная прачечная Tide приедет в Краснодар приблизительно 27 июля. Отслеживать актуальную информацию о прибытии прачечной можно в инстаграме Tide и телеграме «Магнита».