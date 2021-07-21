В Волгограде пропала школьница. Через месяц ее нашли в Краснодарском крае
В июне волгоградская школьница ушла из дома, чтобы жить со своим парнем на Кубани
20 июля пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области сообщила подробности происшествия.
16 июня в полицию обратились родители с заявлением о пропаже 15-летней дочери. Девочка была объявлена в федеральный розыск. Также поиском занимались волонтеры отряда «Лиза Алерт».
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Оперативники выяснили, что школьница сбежала со своим 24-летним знакомым. Они доехали до Воронежа, продали машину молодого человека и отправились в Краснодарский край. Там пара сняла жилье и устроилась уборщиками.
Девочка несколько раз выходила на связь с родителями. В разговорах она не раскрывала свое местонахождение и просила не беспокоиться.
Сотрудники уголовного розыска выехали в Краснодарский край, где 19 июня нашли школьницу и вернули ее в Воронеж. Девочку передали родителям.
Напомним, на Кубани ищут 12-летнего мальчика, который собирался уехать к отцу в Омск.