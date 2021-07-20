Участникам перестрелки возле Вишняковского сквера в Краснодаре вынесли приговор

20 июля Южный окружной военный суд признал виновными четверых участников перестрелки в Краснодаре. Еще одного человека оправдали

Напомним, перестрелка с участием минимум 30 человек произошла на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой в августе 2019 года. На разборку пятеро человек пришли в медицинских масках, с собой у них было огнестрельное и охотничье оружие.

От пулевых ранений умер 27-летний уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, еще двое пострадали. Участники конфликта скрылись, их объявили в розыск, а после нескольких задержали. По данным СК, причиной перестрелки стало неуважительное отношение.

20 июля Южный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу. Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы. Халид Хамидов проведет в колонии строгого режима 11 лет, Ибрагим Нукманов — 13 лет, Юсуп Габатаев — 17. Шамалу Мадаеву дали 3,5 года в колонии общего режима. Еще один подсудимый, Шарип Коздоев, был оправдан.

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Следствие также установило, что Хамидов в 2014 году прошел на территории Сирийской Арабской Республики обучение для осуществления террористической деятельности, а также участвовал в запрещенном вооруженном формировании.