Телеканал «Кубань 24» возглавил Александр Руденко

Напомним, медиахолдинг «НТК» объединяет телеканал и интернет-портал «Кубань 24», а также «Первое радио Кубани». Учредителями являются краевые власти.

В 2017 году руководителем «НТК» стал Александр Палазов. В апреле 2021-го он написал заявление об уходе по собственному желанию. И. о. директора назначили первого заместителя и главного редактора Элину Касабову.