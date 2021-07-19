Телеканал «Кубань 24» возглавил Александр Руденко
19 июля коллективу ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» представили нового руководителя
Напомним, медиахолдинг «НТК» объединяет телеканал и интернет-портал «Кубань 24», а также «Первое радио Кубани». Учредителями являются краевые власти.
В 2017 году руководителем «НТК» стал Александр Палазов. В апреле 2021-го он написал заявление об уходе по собственному желанию. И. о. директора назначили первого заместителя и главного редактора Элину Касабову.
19 июля глава департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова представила коллективу нового руководителя. Им стал тележурналист Александр Руденко.
С 2014 года Руденко работал собственным корреспондентом программы «Вести» в Краснодарском крае, Адыгее и Абхазии. Затем был назначен специальным корреспондентом ВГТРК в московской редакции, сообщил интернет-портал «Кубань 24».
Александр Руденко родился 10 августа 1983 года. Окончил гимназию № 54 в Краснодаре и факультет журналистики КубГУ.