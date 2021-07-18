В Краснодаре три ночи будет закрыт проезд по участку ул. Мира

Краснодарский край

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В Краснодаре на три ночи закроют проезд по участку улицы Мира от Кубанской Набережной до Кирова

Как сообщила пресс-служба городской администрации, участок улицы Мира будут перекрывать в связи с ремонтом коллектора. Ограничения будут действовать с 19 по 22 июля в период с 22:00 до 06:00. То есть дорога будет закрыта для проезда автомобилей по ночам. На ней установят ограничения и временные дорожные знаки.

Квартал можно будет объехать по улицам Орджоникидзе и Комсомольской. Водителей просят быть внимательными и проверять свой маршрут перед поездкой.

Кроме того, идет ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении улиц Красной и Горького. Движение по ул. Красной вдоль четной стороны закрыто для автомобилей на этом участке до 07:00 вторника, 20 июля.

Начиная с четверга, 22 июля, пройдет вторая часть ремонта переезда, уже на стороне дороги, которая примыкает к нечетной стороне улицы Красной. Эта часть дороги будет закрыта для автомобилистов с 23:00 четверга. Ремонт продлится до воскресенья, 25 июля.

Автомобили Дороги Инфраструктура Краснодар

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