В Краснодаре три ночи будет закрыт проезд по участку ул. Мира

В Краснодаре на три ночи закроют проезд по участку улицы Мира от Кубанской Набережной до Кирова

Как сообщила пресс-служба городской администрации, участок улицы Мира будут перекрывать в связи с ремонтом коллектора. Ограничения будут действовать с 19 по 22 июля в период с 22:00 до 06:00. То есть дорога будет закрыта для проезда автомобилей по ночам. На ней установят ограничения и временные дорожные знаки.

Квартал можно будет объехать по улицам Орджоникидзе и Комсомольской. Водителей просят быть внимательными и проверять свой маршрут перед поездкой.

Кроме того, идет ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении улиц Красной и Горького. Движение по ул. Красной вдоль четной стороны закрыто для автомобилей на этом участке до 07:00 вторника, 20 июля.