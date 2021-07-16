Оперштаб Кубани сообщил о 2 тыс. заболевших на Черноморском побережье с мая
В Краснодарском крае 16 июля зарегистрировали 232 новых случаев COVID-19. Оперштаб региона провел брифинг по заболеваемости коронавирусом в крае
16 июля федеральный оперштаб сообщил о 25 тыс. 704 новых случаях заражения в стране. Полностью выздоровели 21 тыс. 932 человек, еще 799 умерли.
На Кубани подтвердились 232 случая коронавируса, 25 человек умерло. Больше всего заболевших в Анапе (+34), Краснодаре (+31) и Динском районе (+25).
С начала пандемии в России выявили 5 млн 907 тыс. 999 случаев, а 146 тыс. 868 человек умерло. В Краснодарском крае за все время коронавирус подтвердили у 55 тыс. 302 человек.
16 июля краевой оперштаб провел брифинг по заболеваемости коронавирусом на Кубани. Специалист Роспотребнадзора по краю Татьяна Межевая заявила, что за последнюю неделю в крае зафиксировали 1,5 тыс. случаев заболевания COVID-19 — это на 8% выше прошлой недели.
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Межевая отметила, что с 1 мая на Черноморском побережье зафиксировали 2 тыс. 40 случаев коронавируса. За эту неделю на курортах подтвердились 295 случаев заболевания, что на 6% ниже по сравнению с прошлой неделей.
Также на брифинге сообщили, что на Кубани для лечения пациентов с COVID-19 развернули 5561 мест, из которых на 16 июля занято 4546.
Напомним, накануне оперштаб Кубани ответил на вопросы по новым правилам посещения курортов края.
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