Оперштаб Кубани сообщил о 2 тыс. заболевших на Черноморском побережье с мая

В Краснодарском крае 16 июля зарегистрировали 232 новых случаев COVID-19. Оперштаб региона провел брифинг по заболеваемости коронавирусом в крае

16 июля федеральный оперштаб сообщил о 25 тыс. 704 новых случаях заражения в стране. Полностью выздоровели 21 тыс. 932 человек, еще 799 умерли.

На Кубани подтвердились 232 случая коронавируса , 25 человек умерло. Больше всего заболевших в Анапе (+34), Краснодаре (+31) и Динском районе (+25).