В Горячем Ключе девушка спасла двух мальчиков, которые тонули в реке

Краснодарский край

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15 июля двое мальчиков в Горячем Ключе попали в течение реки Псекупс, но их спасла девушка

Очевидица Елена Баженова рассказала в своем инстаграме, что шла по обрыву и услышала крики со стороны реки. Она решила, что дети просто играют, но оказалось, что один из мальчиков попал в течение и испугался. 

На помощь ребенку пришла девушка. Когда она помогла первому мальчику, второй ребенок тоже угодил в течение и начал кричать.

«Девушка поплыла уже к нему, а этот... Стал цепляться ей за руки, она стала кричать, что у неё уже нет сил», — рассказала Елена. 

В итоге спасительница помогла обоим мальчикам и выбралась на берег. Автор видео узнала, что девушку зовут Василиса Тараненко. Она не умеет плавать, но все равно бросилась на помощь детям. Мальчикам, попавшим в беду, было 7 и 10 лет.

Напомним, 15 июля в Юбилейном микрорайоне Краснодара пропала девушка, которая плавала в реке Кубань. Ее ищут спасатели.

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