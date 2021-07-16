В Горячем Ключе девушка спасла двух мальчиков, которые тонули в реке

15 июля двое мальчиков в Горячем Ключе попали в течение реки Псекупс, но их спасла девушка

Очевидица Елена Баженова рассказала в своем инстаграме, что шла по обрыву и услышала крики со стороны реки. Она решила, что дети просто играют, но оказалось, что один из мальчиков попал в течение и испугался.

На помощь ребенку пришла девушка. Когда она помогла первому мальчику, второй ребенок тоже угодил в течение и начал кричать.

«Девушка поплыла уже к нему, а этот... Стал цепляться ей за руки, она стала кричать, что у неё уже нет сил», — рассказала Елена.

В итоге спасительница помогла обоим мальчикам и выбралась на берег. Автор видео узнала, что девушку зовут Василиса Тараненко. Она не умеет плавать, но все равно бросилась на помощь детям. Мальчикам, попавшим в беду, было 7 и 10 лет.