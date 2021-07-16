Депутаты Кубани в три раза увеличили штраф за неуплату парковки

В Краснодарском крае увеличили с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей штраф за неуплату парковки

Повысить административный штраф за неуплату парковки автомобиля на платной стоянке предложили в мэрии Сочи. Там объяснили, что на 1 тыс. жителей курорта приходится 442 автомобиля — это больше, чем в Санкт-Петербурге и Москве. При этом во время летнего сезона в Сочи ежедневно въезжает 12-15 тыс. автомобилей, что приводит к дополнительной нагрузке на улично-дорожную сеть.

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Автомобилисты хаотично паркуют машины и игнорируют знаки «Остановка запрещена», поэтому штрафа в 1 тыс. рублей недостаточно, чтобы навести порядок, заявили в мэрии.

Председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко согласился, что эта проблема актуальна для многих крупных городов Кубани. Он также отметил, что количество парковок в городах должно увеличиваться, потому что «одними запретами проблему не решить».

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