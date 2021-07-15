Суд согласился закрыть дело о пытках в полиции Анапы. Правозащитники подадут жалобу в ЕСПЧ

Напомним, четверо жителей Анапы — Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны — еще в 2015 году заявили о пытках в отделе МВД. По их словам, полицейские пытались силой заставить мужчин признаться в совершении разбойного нападения.

Так, Артема Пономарчука избили, засунули палку в задних проход и пытали током. В итоге мужчины написали явки с повинной. Во время следствия они находились под домашним арестом, а позже были отпущены под подписку о невыезде.

После неоднократных жалоб родственников на пытки СК и прокуратура начали проверку. Уголовное дело возбудили в 2017 году с 12-го раза. В 2019 дело закрыли за отсутствием события преступления, но в том же году СК признал решение незаконным и отменил его.