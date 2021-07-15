Суд согласился закрыть дело о пытках в полиции Анапы. Правозащитники подадут жалобу в ЕСПЧ
14 июля Краснодарский краевой суд согласился закрыть дело о пытках четырех жителей Анапы в отделе МВД
Напомним, четверо жителей Анапы — Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны — еще в 2015 году заявили о пытках в отделе МВД. По их словам, полицейские пытались силой заставить мужчин признаться в совершении разбойного нападения.
Так, Артема Пономарчука избили, засунули палку в задних проход и пытали током. В итоге мужчины написали явки с повинной. Во время следствия они находились под домашним арестом, а позже были отпущены под подписку о невыезде.
После неоднократных жалоб родственников на пытки СК и прокуратура начали проверку. Уголовное дело возбудили в 2017 году с 12-го раза. В 2019 дело закрыли за отсутствием события преступления, но в том же году СК признал решение незаконным и отменил его.
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Спустя год расследование снова прекратили. Тогда юристы правозащитной организации «Комитет против пыток», которые представляют интересы потерпевших, обратились в суд. Октябрьский районный суд Краснодара признал законным решение СК закрыть дело.
Юристы подали апелляцию на решение суда. 14 июля Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение предыдущей инстанции, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» юрист Роман Веретенников.
Правозащитники назвали прекращение дела незаконным. Они намерены обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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«Решение Краснодарского краевого суда уже позволяет нам это сделать. Скоро уже шесть лет, как парней пытали, а воз и ныне там — следствие так и не привело убедительных объяснений, откуда у четверых наших заявителей появились телесные повреждения», — сказал Веретенников.
Как писали Юга.ру, в начале июля в ЕСПЧ пожаловался житель Тимашевска, которого избили полицейские и хотели забрать его телефон.