Житель Тимашевска, которого избили полицейские и хотели забрать его телефон, пожаловался в ЕСПЧ

5 июля «Комитет против пыток» сообщил, что в интересах жителя Тимашевска, которого избили полицейские во время съемки задержания, юристы обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

Напомним, в 2019 году житель Тимашевска Андрей Лихман заснял на видео, как полицейские грубо задержали двух мужчин. Те потребовали отдать телефон и удалить видео. Лихман отказался. Его задержали и избили в отделении полиции.

К ситуации подключились юристы правозащитной организации «Комитет против пыток». С их помощью удалось возбудить дело.

Мужчину осудили на два года условно за применение насилия в отношении представителя власти. Лихман шесть раз обращался в СК с требованием возбудить уголовное дело по факту избиения полицейскими, но каждый раз ему отказывали.

3 июля в интересах Лихмана юристы «Комитета против пыток» направили в Европейский суд по правам человека жалобу. По мнению правозащитников, в отношении жителя Тимашевска была нарушена ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (гарантирует свободу от пыток, бесчеловечного, унижающего достоинство обращения и право на эффективное расследование).

«На начальном этапе проверка по жалобе Андрея проводилась сослуживцами сотрудников полиции, которые, по словам заявителя, избили его в отделе. Это нарушение критерия независимости расследования, установленного практикой Европейского суда по правам человека. Что ставит под сомнение эффективность расследования», — отметила эксперт по международному праву «Комитета против пыток» Мария Задорожная.

Правозащитники напомнили, что согласно Конституции РФ любой гражданин может снимать сотрудников полиции в общественном месте, даже если они при исполнении.

Также в российском законодательстве провозглашена открытость деятельности полиции на основании Федерального закона (№ 273-ФЗ). Поэтому требования сотрудников полиции удалить запись, и тем более отдать им телефон, были незаконны, рассказали 5 июля в пресс-службе организации.