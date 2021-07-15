В Тихорецке застрелили 80-летних пенсионеров в их же доме

Вечером 14 июля в доме по улице Зеленой были убиты 83-летний мужчина и его 82-летняя супруга. Их тела с огнестрельными ранениями нашел родственник и сообщил об этом в полицию.

Выяснилось, что пенсионерам выстрелили в головы. Следователи возбудили уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, заведомо находящихся в беспомощном состоянии), сообщили 15 июля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным газеты «Тихорецкие вести», были убиты Виктор и Нелли Батраченко. Убийцу объявили в розыск. Издание опубликовало ориентировку на поиски предполагаемого преступника — 33 летнего жителя города Сергея Д, который был одет в черную майку и белые джинсы. Сообщается, что при себе мужчина может иметь охотничье ружье.

Отметим, что на официальном сайте СК Кубани пока не появлялась информация ни о розыске подозреваемого, ни о его задержании.

Напомним, в марте неизвестный застрелил инспектора охотнадзора в Гулькевичском районе.