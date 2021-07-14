На Кубани зафиксировали очередной рекордный показатель по заболевшим COVID-19

В Краснодарском крае 14 июля положительные тесты на коронавирус получили еще 226 человек

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 23 тыс. 827 человек. Всего к 14 июля в стране выявили 5 млн 857 тыс. 2 инфицированного.

Также за сутки зарегистрировали еще 786 смертей, перебив тем самым предыдущий антирекордный показатель, который был зафиксирован накануне. Всего же за время пандемии скончались 145 тыс. 278 жителей России с диагностированным COVID-19.