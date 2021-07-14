На Кубани зафиксировали очередной рекордный показатель по заболевшим COVID-19
В Краснодарском крае 14 июля положительные тесты на коронавирус получили еще 226 человек
По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 23 тыс. 827 человек. Всего к 14 июля в стране выявили 5 млн 857 тыс. 2 инфицированного.
Также за сутки зарегистрировали еще 786 смертей, перебив тем самым предыдущий антирекордный показатель, который был зафиксирован накануне. Всего же за время пандемии скончались 145 тыс. 278 жителей России с диагностированным COVID-19.
Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (+3 тыс. 966), области (+2 тыс. 469), Санкт-Петербурге (+1 тыс. 942).
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На юге и в регионах Северного Кавказа показатель следующий: Крым — 375, Ростовская область — 318, Ставропольский край — 229, Краснодарский край — 226, Дагестан — 195, Севастополь — 121, Чечня — 107, Кабардино-Балкария — 66, Ингушетия — 51, Карачаево-Черкесия — 50, Северная Осетия — 50, Адыгея — 33.
Как рассказали в оперштабе Кубани, 226 новых случаев COVID-19 выявили в 31 муниципалитете. Возраст пациентов от 2 до 96 лет. Среди них 72 мужчины и 154 женщины.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Сочи — 28;
- в Краснодаре — 25;
- в Динском районе — 20;
- в Армавире и Мостовском районе — по 19;
- в Горячем Ключе — 16;
- в Выселковском районе — 14;
- в Кореновском и Приморско-Ахтарском районах — по 9;
- в Курганинском и Крымском — по 6;
- в Лабинском и Белоглинском — по 5;
- в Ейском, Северском, Староминском, Темрюкском и Щербиновском районах — по 4;
- в Усть-Лабинском, Туапсинском и Абинском — по 3;
- в Геленджике и Анапе, а также Белореченском, Успенском, Новопокровском, Гулькевичском районах — по 2;
- в Отрадненском, Тихорецком, Новокубанском и Павловском — по 1.
Всего к 14 июля на территории Краснодарского края коронавирус лабораторно подтвердился 54 тыс. 841 человека. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 964,8. За весь период выздоровели 46 тыс. 164 пациента, еще 3 тыс. 730 скончались (+24 летальных случаев за сутки).
В стационарах лечатся 2 тыс. 215 пациентов с коронавирусной инфекцией, на дому — 2 тыс. 732. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 91 человек, еще 6 — на ЭКМО.
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