В Краснодаре снесли магазин одежды, который был построен с нарушениями
14 июля на улице 9-й Тихой в Краснодаре снесли магазин площадью 400 кв. метров
Здание площадью почти 400 кв. метров находилось в Краснодаре на улице 9-й Тихой, 13/1. В нем были расположены магазины одежды и обуви.
Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, здание построили с грубыми нарушениями. Кроме того, застройщик самовольно увеличил его площадь и значительно превысил параметры разрешенного строительства.
Судебные разбирательства длились почти четыре года. В ближайшее время Росреестр аннулирует право на снесенное здание, а городской департамент муниципальной собственности и городских земель расторгнет договор аренды на участок.
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