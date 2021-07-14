В Краснодаре снесли магазин одежды, который был построен с нарушениями

Здание площадью почти 400 кв. метров находилось в Краснодаре на улице 9-й Тихой, 13/1. В нем были расположены магазины одежды и обуви.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, здание построили с грубыми нарушениями. Кроме того, застройщик самовольно увеличил его площадь и значительно превысил параметры разрешенного строительства.