В Краснодаре снесли магазин одежды, который был построен с нарушениями

Краснодарский край

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14 июля на улице 9-й Тихой в Краснодаре снесли магазин площадью 400 кв. метров

Здание площадью почти 400 кв. метров находилось в Краснодаре на улице 9-й Тихой, 13/1. В нем были расположены магазины одежды и обуви. 

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, здание построили с грубыми нарушениями. Кроме того, застройщик самовольно увеличил его площадь и значительно превысил параметры разрешенного строительства. 

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Судебные разбирательства длились почти четыре года. В ближайшее время Росреестр аннулирует право на снесенное здание, а городской департамент муниципальной собственности и городских земель расторгнет договор аренды на участок.

Как писали Юга.ру, ранее в Краснодаре снесли кофейню около КубГТУ.  Кроме того, глава города Евгений Первышов заявил, что каждый округ Краснодара получит по 3 млн рублей на уборку фундамента после сноса самостроев. 

Краснодар Самострой Судебные приставы

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