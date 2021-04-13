В Краснодаре на улице Московской снесли кофейню-самострой

Краснодарский край

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В Краснодаре 13 апреля за несколько часов снесли незаконно построенную кофейню

Кофейня площадью 105 кв. метров находилась на пересечении улиц Московской и 40 лет Победы. Самостроем ее признал Арбитражный суд Краснодарского края. Администрация города обязала владелицу снести точку общепита, но предпринимательница проигнорировала обращение.

13 апреля самострой принудительно снесли специалисты Службы спасения Краснодара. За несколько часов они разобрали все металлоконструкции и вывезли мусор, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что каждый округ Краснодара получит по 3 млн рублей на уборку фундамента после сноса самостроев. Также мэр поручил снести долгострой возле школы № 89 в ЮМР.

Краснодар Самострой Суд Судебные приставы

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