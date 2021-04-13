В Краснодаре на улице Московской снесли кофейню-самострой

В Краснодаре 13 апреля за несколько часов снесли незаконно построенную кофейню

Кофейня площадью 105 кв. метров находилась на пересечении улиц Московской и 40 лет Победы. Самостроем ее признал Арбитражный суд Краснодарского края. Администрация города обязала владелицу снести точку общепита, но предпринимательница проигнорировала обращение.

13 апреля самострой принудительно снесли специалисты Службы спасения Краснодара. За несколько часов они разобрали все металлоконструкции и вывезли мусор, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.