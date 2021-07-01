Законодатели предложили переболевшим COVID-19 углубленную диспансеризацию

Краснодарский край

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Депутаты ЗСК согласовали изменения в государственную программу Краснодарского края «Развитие здравоохранения»

По словам министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова, объем финансирования программы в 2021 году составит 65 млрд 924 млн рублей.

Дополнительные средства направят на капремонт учреждений здравоохранения, покупку лекарств для граждан и медоборудования для детских лечебных учреждений и приобретение монтируемого оборудования для Детской краевой клинической больницы. Также деньги планируют потратить на пропаганду здорового образа жизни и дополнительное профессиональное образование медработников.

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Депутаты утвердили изменения и в территориальную программу госгарантий бесплатной медпомощи в Краснодарском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В частности, теперь программа подразумевает, что с 1 июля 2021 года граждане, переболевшие COVID-19, могут пройти углубленную диспансеризацию.

«Госпрограмма «Развитие здравоохранения» увеличивается почти на 1,5 млрд рублей. Это позволит укрепить систему здравоохранения по целому ряду направлений. Так, мы предусмотрели в терпрограмме проведение углубленной диспансеризации для переболевших ковидом. Эти меры обеспечат оперативное и эффективное оказание медицинской помощи», — прокомментировал рассмотренные документы председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Здравоохранение ЗСК Коронавирус Медицина Министерство здравоохранения РФ Юрий Бурлачко

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