Законодатели предложили переболевшим COVID-19 углубленную диспансеризацию

Дополнительные средства направят на капремонт учреждений здравоохранения, покупку лекарств для граждан и медоборудования для детских лечебных учреждений и приобретение монтируемого оборудования для Детской краевой клинической больницы. Также деньги планируют потратить на пропаганду здорового образа жизни и дополнительное профессиональное образование медработников.

Депутаты утвердили изменения и в территориальную программу госгарантий бесплатной медпомощи в Краснодарском крае на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В частности, теперь программа подразумевает, что с 1 июля 2021 года граждане, переболевшие COVID-19, могут пройти углубленную диспансеризацию.

«Госпрограмма «Развитие здравоохранения» увеличивается почти на 1,5 млрд рублей. Это позволит укрепить систему здравоохранения по целому ряду направлений. Так, мы предусмотрели в терпрограмме проведение углубленной диспансеризации для переболевших ковидом. Эти меры обеспечат оперативное и эффективное оказание медицинской помощи», — прокомментировал рассмотренные документы председатель ЗСК Юрий Бурлачко.