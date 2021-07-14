Люди с инвалидностью могут воспользоваться новым сервисом на Госуслугах

13 июля в Минцифры России сообщили, что теперь через сайт «Госуслуги» граждане с инвалидностью могут подать заявление для получения технических средств и услуг реабилитации

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На портале госуслуг появился сервис, упрощающий получение услуг для граждан с инвалидностью. Проект запущен Минцифры России совместно с Минтрудом России и Фондом социального страхования. Теперь онлайн можно подать заявление, чтобы: получить, заменить или отремонтировать техническое средство для реабилитации, а также компенсировать такие расходы;

получить или компенсировать расходы на сурдоперевод и тифлосурдоперевод;

получить собаку-проводника, а также компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание;

компенсировать затраты за проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации.

К техническим средствам реабилитации относятся устройства, которые компенсируют или устраняют ограничения жизнедеятельности граждан с инвалидностью. Информация о положенных средствах и услугах содержится в индивидуальной программе реабилитации и абилитации каждого пользователя.

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По словам замглавы Минцифры России Дмитрия Огуряева, ежегодно с целью получения услуг при инвалидности обращается порядка 1,5 млн граждан. Сервис на портале госуслуг позволит упростить процесс получения помощи.