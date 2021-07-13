В Краснодаре появились круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса
С 13 июля в Краснодаре заработали три круглосуточных пункта вакцинации
За последнюю неделю в Краснодаре на 16 % вырос темп прививочной кампании. Для того, чтобы увеличить этот процент в краевой столице открыли круглосуточные пункты вакцинации.
В пресс-службе краевой администрации 13 июля сообщили, что круглосуточные прививочные пункты работают на базе городских поликлиник № 7, 15 и 25.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в ближайшее время такие пункты появятся и в других муниципалитетах.
Напомним, в Краснодарском крае сделать прививку от коронавируса можно в 332 медицинских организациях. Адреса и график работы доступны на сайте регионального минздрава.
Как писали Юга.ру, также 12 июля в Краснодаре открылся самый большой мобильный пункт вакцинации. Он находится на третьем этаже во второй очереди ТРЦ «Галерея Краснодар».