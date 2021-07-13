В Краснодаре появились круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса

С 13 июля в Краснодаре заработали три круглосуточных пункта вакцинации

За последнюю неделю в Краснодаре на 16 % вырос темп прививочной кампании. Для того, чтобы увеличить этот процент в краевой столице открыли круглосуточные пункты вакцинации. В пресс-службе краевой администрации 13 июля сообщили, что круглосуточные прививочные пункты работают на базе городских поликлиник № 7, 15 и 25.