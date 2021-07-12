Мэрия Краснодара подаст в суд на владельцев общественного транспорта
В мэрии Краснодара 12 июля сообщили, что подадут в Арбитражный суд жалобы минимум на семь перевозчиков по 13 маршрутам
Ранее в администрации Краснодара уже подавали иски о досрочном завершении контрактов с перевозчиками по маршрутам № 1, 21, 22, 28, 51, 56, 58, 85, но суд отказался удовлетворять иски, сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Суд обосновал такое решение тем, что выявленные нарушения несоразмерны таким последствиям, как лишение права перевозок. Также там ссылались на устранение нарушений перевозчиками.
Директор дептранспорта Владимир Архипов заявил, что в городе таким образом сложилась судебная практика, при которой отсутствие дополнительного оборудования, за которое перевозчик получил право обслуживания, не влечет никаких последствий.
Читайте также:
По данным мэрии, на сегодня в городе установлены семь перевозчиков, которые допустили неоднократные нарушения по ст. 11.33 КоАП РФ (Нарушение порядка использования) на 13 маршрутах. В течение 2021 года администрация подаст жалобу в Арбитражный суд на всех перевозчиков, которые допустили нарушение по этой статье.
Как писали Юга.ру, ранее из-за решения Арбитражного суда в Краснодаре изменился маршрут автобуса № 4. На линию снова вышли автобусы малой вместимости, которые курсируют по страрому маршруту по улице Тургенева. Мэрия Краснодара подала в суд кассационную жалобу.