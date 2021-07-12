Мэрия Краснодара подаст в суд на владельцев общественного транспорта

В мэрии Краснодара 12 июля сообщили, что подадут в Арбитражный суд жалобы минимум на семь перевозчиков по 13 маршрутам

Ранее в администрации Краснодара уже подавали иски о досрочном завершении контрактов с перевозчиками по маршрутам № 1, 21, 22, 28, 51, 56, 58, 85, но суд отказался удовлетворять иски, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Суд обосновал такое решение тем, что выявленные нарушения несоразмерны таким последствиям, как лишение права перевозок. Также там ссылались на устранение нарушений перевозчиками.

Директор дептранспорта Владимир Архипов заявил, что в городе таким образом сложилась судебная практика, при которой отсутствие дополнительного оборудования, за которое перевозчик получил право обслуживания, не влечет никаких последствий.