В Краснодаре автобус № 4 будет ездить по другому маршруту

Краснодарский край

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В Краснодаре с 9 июля по решению суда на маршрут № 4 вернутся автобусы малой вместимости и будут курсировать по другому маршруту

Напомним, в конце 2019 года маршрут автобуса № 4 изменили для улучшения транспортного обслуживания микрорайона Губернского, улиц 1-го Мая и Черкасской. Автобус пустили по улице Дальней в обоих направлениях, вместо Тургенева. 

Тогда компания «СВП», которая обслуживала маршрут, отказалась работать по новому и администрация Краснодара отыграла конкурс. По его итогам на линию вышли большие автобусы МУП КТТУ.

Теперь с 9 июля обслуживать этот маршрут будет снова «СВП». Такое решение вынес Арбитражный суд края. На линию снова выйдут автобусы малой вместимости и будут курсировать по маршруту, который действовал до конца 2019 года — по улице Тургенева, сообщили 8 июля в пресс-службе городской мэрии.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что суд удовлетворил иск частного перевозчика об отмене решения открытого конкурса.

«Судебные инстанции не учли потребность пассажиров в комфорте и качестве транспортного обслуживания, поэтому мы продолжим отстаивать интересы горожан, будем подавать кассационную жалобу» — сказал Архипов.

Краснодар Общественный транспорт

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В Краснодаре автобус № 4 будет ездить по другому маршруту
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