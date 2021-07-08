В Краснодаре автобус № 4 будет ездить по другому маршруту
В Краснодаре с 9 июля по решению суда на маршрут № 4 вернутся автобусы малой вместимости и будут курсировать по другому маршруту
Напомним, в конце 2019 года маршрут автобуса № 4 изменили для улучшения транспортного обслуживания микрорайона Губернского, улиц 1-го Мая и Черкасской. Автобус пустили по улице Дальней в обоих направлениях, вместо Тургенева.
Тогда компания «СВП», которая обслуживала маршрут, отказалась работать по новому и администрация Краснодара отыграла конкурс. По его итогам на линию вышли большие автобусы МУП КТТУ.
Теперь с 9 июля обслуживать этот маршрут будет снова «СВП». Такое решение вынес Арбитражный суд края. На линию снова выйдут автобусы малой вместимости и будут курсировать по маршруту, который действовал до конца 2019 года — по улице Тургенева, сообщили 8 июля в пресс-службе городской мэрии.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что суд удовлетворил иск частного перевозчика об отмене решения открытого конкурса.
«Судебные инстанции не учли потребность пассажиров в комфорте и качестве транспортного обслуживания, поэтому мы продолжим отстаивать интересы горожан, будем подавать кассационную жалобу» — сказал Архипов.