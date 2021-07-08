В Краснодаре автобус № 4 будет ездить по другому маршруту

В Краснодаре с 9 июля по решению суда на маршрут № 4 вернутся автобусы малой вместимости и будут курсировать по другому маршруту

Напомним, в конце 2019 года маршрут автобуса № 4 изменили для улучшения транспортного обслуживания микрорайона Губернского, улиц 1-го Мая и Черкасской. Автобус пустили по улице Дальней в обоих направлениях, вместо Тургенева. Тогда компания «СВП», которая обслуживала маршрут, отказалась работать по новому и администрация Краснодара отыграла конкурс. По его итогам на линию вышли большие автобусы МУП КТТУ.