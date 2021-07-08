«Кубанькино» бесплатно покажет фильмы тем, кто привился от коронавируса

Краснодарский край

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Кинотеатр «Кубанькино» в Краснодаре 7 июля запустил акцию для вакцинированных жителей

Информация об акции «Культурная прививка» появилась 7 июля на сайте «Кубанькино». Каждый четверг зрители, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут посмотреть фильмы в рамках репертуара бесплатно. 

С репертуаром можно ознакомиться на сайте кинотеатра. 

Для бесплатного посещения сеанса необходимо предъявить сертификат о вакцинации или QR-код в электронном виде.

Напомним, 8 июля на Кубани выявили еще 212 случаев COVID-19. О том, какие фильмы стартовали в прокате в других кинотеатрах Краснодара, можно почитать здесь.

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«Кубанькино» бесплатно покажет фильмы тем, кто привился от коронавируса
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