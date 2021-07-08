Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 8 июля

В кинотеатрах можно посмотреть супергеройский боевик «Черная Вдова» (16+), рассказывающий о приключениях героини. Фильм покажет события до картины «Мстители: Финал». Наташе Романофф предстоит вспомнить свою жизнь до вступления в команду Мстителей и узнать о заговоре, в который втянуты ее старые знакомые. Главную роль исполнила Скарлетт Йоханссон.

Фэнтезийный хоррор французско-марокканского производства «Бугимен» (16+) показывает историю четверых друзей, которые собрались вместе после появления их пропавшего 20 лет назад приятеля. Теперь им придется пережить страхи детства и столкнуться с существом прямиком из ужасающей марокканской легенды.

Анимационно-игровой фильм «Космический джем: Новое поколение» (6+) — продолжение картины «Космический джем» 1996 года. Главный герой из предыдущей части Леброн Джеймс и его сын попадают в ловушку в виртуальном пространстве. Чтобы вернуться домой, Леброн должен помочь команде персонажей из мультсериала Looney Tunes одолеть в баскетбольном матче цифровые версии величайших звезд баскетбола.

Главная героиня американского фильма «Лена и львенок» (6+) сталкивается с львенком, за которым охотятся двое контрабандистов. Она забирает животное домой и дает ему кличку Снежок. Однако контрабандисты выходят на след львенка и приезжают в город, где живет Лена.

Спустя девять лет в повторный прокат вернулась картина «Облачный атлас» (18+). В фильме 2012 года показано переплетение историй и реинкарнаций шести человек через несколько временных периодов.

Юга.ру писали, что в прокат вышла отреставрированная версия криминальной комедии «Берегись автомобиля» (12+). Картина рассказывает о скромном страховом агенте и актере народного театра Юрие Деточкине, который в душе — непримиримый борец за справедливость. Он ведет досье на взяточников, спекулянтов и расхитителей, угоняет у них автомобили и перепродает, а вырученные деньги переводит детским домам.

Также в центре современного искусства «Типография» продолжается развлекательная программа KINOBALDEJ. 8 июля покажут румынский фильм «Мальмкрог». 9 июля можно будет увидеть картину ливанского режиссера «Капернаум».