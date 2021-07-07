На «Курорте Красная Поляна» открылся новый веревочный парк с аттракционами

Пять новых маршрутов и четыре аттракциона расположились в широколиственном лесу на высоте 900 метров над уровнем моря. Впервые на курорте появились веревочные маршруты для самых маленьких посетителей — детей от 4 до 7 лет. На старте гостям проводят инструктаж и экипируют их страховочным снаряжением. Детские маршруты дополнительно защищены большими сетками по периметру. Трассы проходят в 1,5–13 метрах от земли.

Кроме привычных бревен, паучьих сетей и лестниц в веревочном парке можно прокатиться на воздушном сноуборде по тросу между деревьями и спрыгнуть с тарзанки. Здесь появились аттракционы «Гигантская сеть», «Скала приключений», «Лестница чемпионов» и трехмерный «Лесной лабиринт». Для романтиков в парке создали маршрут «Панорамный». С его площадок в кронах деревьев открываются виды на горные ландшафты.