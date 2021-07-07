На «Курорте Красная Поляна» открылся новый веревочный парк с аттракционами
Еще один семейный веревочный парк открылся на «Курорте Красная Поляна»
Пять новых маршрутов и четыре аттракциона расположились в широколиственном лесу на высоте 900 метров над уровнем моря. Впервые на курорте появились веревочные маршруты для самых маленьких посетителей — детей от 4 до 7 лет. На старте гостям проводят инструктаж и экипируют их страховочным снаряжением. Детские маршруты дополнительно защищены большими сетками по периметру. Трассы проходят в 1,5–13 метрах от земли.
Кроме привычных бревен, паучьих сетей и лестниц в веревочном парке можно прокатиться на воздушном сноуборде по тросу между деревьями и спрыгнуть с тарзанки. Здесь появились аттракционы «Гигантская сеть», «Скала приключений», «Лестница чемпионов» и трехмерный «Лесной лабиринт». Для романтиков в парке создали маршрут «Панорамный». С его площадок в кронах деревьев открываются виды на горные ландшафты.
Веревочные парки курорта на высотах 900 и 1460 метров работают с мая по октябрь. Стоимость билетов в новый парк начинается от 250 рублей, есть безлимитный тариф на весь день и комбо-тариф «Восточный лес» с включенным подъемом по канатной дороге к водопаду Поликаря.
Новое развлечение — часть программы «100 развлечений курорта». В списке других активностей для семей с детьми — Академия райдеров, мегазиплайн и горные качели Gorky Fly, парк приключений Wonder Land, хаски-центр, ферма северных оленей, летний тюбинг, воздушный шар и др.