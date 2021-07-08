Три депутата ЗСК Кубани попали в топ самых богатых госслужащих и депутатов России

7 июля Forbes опубликовал рейтинг доходов чиновников и депутатов за 2021 год

Forbes составил очередной рейтинг доходов госслужащих и депутатов России. Для составления списка журналисты изучили декларации более 250 ведомств и структур органов власти. Большинство участников рейтинга — региональные и федеральные депутаты, чьи высокие семейные доходы связаны с ведением бизнеса.

Из Краснодарского края в рейтинг попали депутаты ЗСК Дмитрий Лоцманов, Андрей Куемжиев и Борис Юнанов.

На 39-м месте рейтинга расположился секретарь комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию, член партии «Единая Россия», Дмитрий Лоцманов с годовым доходом 328,11 млн рублей. В 2004 году он возглавил агропромышленный комплекс «Кубаньхлеб», сейчас является его бенефициаром. Владеет долями в ряде кубанских компаний, например, ЗАО им. С.М. Кирова.

На 50-м месте — секретарь комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков и внешнеэкономической деятельности Андрей Куемжиев, член партии «Единая Россия». Он возглавляет ООО «Концерн агропромышленных предприятий «Возрождение». Годовой заработок Куемжиева вместе с супругой составил 265,58 млн рублей.

На 57-м месте рейтинга оказался заместитель председателя комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике, член партии «Единая Россия» Борис Юнанов. Он является директором строительной компании «Неометрия». По оценкам журналистов, годовой семейный доход Юнанова составил 233,19 млн рублей.

Напомним, в прошлогодний список Forbes попали четыре кубанских депутата от «Единой России». Среди них также был Дмитрий Лоцманов, который сохранил свое 39-е место.