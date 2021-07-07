В Краснодаре появилась интерактивная карта пунктов раздельного сбора мусора

Все 64 пункта раздельного сбора мусора, которые есть сейчас в городе, собрали в одну интерактивную карту . На ней указаны точки сбора металла, макулатуры, лампочек, батареек, стекла и пластика.

«Уже не первый год на территории города мы постепенно внедряем раздельный сбор мусора. В Краснодаре работают пункты приема, куда можно сдать макулатуру, пластик, стекло и другие отходы. Сейчас, для наглядности, на сайте администрации мы сделали карту-схему, на которой собрали все 64 таких пункта», — написал мэр города Евгений Первышов в своем телеграм-канале.

По мере появления новых пунктов карта будет дополняться, отметили в пресс-службе мэрии.