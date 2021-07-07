В Краснодаре появилась интерактивная карта пунктов раздельного сбора мусора

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 7 июля представили карту пунктов сбора мусора для переработки

Все 64 пункта раздельного сбора мусора, которые есть сейчас в городе, собрали в одну интерактивную карту. На ней указаны точки сбора металла, макулатуры, лампочек, батареек, стекла и пластика.

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«Уже не первый год на территории города мы постепенно внедряем раздельный сбор мусора. В Краснодаре работают пункты приема, куда можно сдать макулатуру, пластик, стекло и другие отходы. Сейчас, для наглядности, на сайте администрации мы сделали карту-схему, на которой собрали все 64 таких пункта», — написал мэр города Евгений Первышов в своем телеграм-канале

По мере появления новых пунктов карта будет дополняться, отметили в пресс-службе мэрии.

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Кроме того, контейнеры для раздельного сбора мусора уже установлены во многих дворах Краснодара. Чаще всего это баки для пластика и бумаги. В некоторых гипермаркетах краснодарцы могут сдать крышки от бутылок и батарейки. Где-то за сдачу пластика можно даже получить скидочные купоны в магазин.

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Как писали Юга.ру, в конце мая в Краснодаре открылся «Экоцентр». Это первое в крае место, где принимают на переработку порядка 50 разновидностей вторсырья, включая очень проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное

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