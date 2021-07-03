Синоптики Кубани пообещали дожди на первые выходные июля

Краснодарский край

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Краснодарский гидрометцентр прогнозирует переменную облачность с кратковременными дождями 3-5 июля

При этом дожди должны обойти краевую столицу, где ожидается восточный ветер не сильнее 10 м/с. Температура воздуха ночью не опустится ниже 20 C°, днем поднимется не выше 35 C°.

3 июля в Краснодарском крае ожидаются кратковременные дожди и грозы. 3 июля в отдельных районах синоптики прогнозируют ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Днем воздух будет прогреваться до 34 C°, на севере и востоке края — до 37 °C. На Черноморском побережье ночью температура воздуха не опустится ниже 21 C°, в юго-восточных предгорьях — не ниже 15 C°.

4-5 июля в крае также ожидаются кратковременные дожди, местами с грозой и шквалистым ветром. Ночью температура воздуха может опускаться до 17-19 C°, днем — будет держаться в пределах 25-34 C°. Над морем от Анапы до Туапсе могут появляться смерчи. 

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