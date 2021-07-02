В Анапе хозяйка гостиницы обматерила постояльцев

В Анапе хозяйка гостиницы сначала обматерила туристов, а затем отказалась возвращать деньги при выселении

Хозяйка гостиницы в Анапе обматерила постояльцев за просьбу убрать в номере. После инцидента туристы решили съехать, но возвращать деньги им тоже отказались, сообщили 1 июля РИА «Новости».

Туристка рассказала, что номер в гостинице они не бронировали, а заехали в гостиницу «Атмосфера» в Джемете по рекомендации. По прибытии их встретила хозяйка отеля и провела в номер. По словам девушки, коридор был в песке и грязи, там же сушились вещи других постояльцев, сообщили «Рен ТВ».

Девушек засели в люкс-номер, в котором был только холодильник и шесть кроватей. За четверо суток проживания владелица потребовала 12 тыс. рублей. В номере было нестиранное постельное белье и грязь, на полу хрустел песок.

После ужина отдыхающие позвонили хозяйке гостиницы и сообщили, что съезжают, попросили вернуть деньги и были готовы заплатить суточную стоимость в номере. После того, как девушки сказали о причинах отъезда, хозяйка пришла в ярость и начала ругаться нецензурной бранью.