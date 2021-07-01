Адыгея заключит соглашение с Беларусью для усиления экономических связей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 1 июля рассказал о планах по сотрудничеству с Беларусью

Мурат Кумпилов принял участие в VIII Форуме регионов России и Беларуси. Его ключевой темой стало научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. На Форуме также присутствовали президент РФ Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко и другие крупные чиновники. Владимир Путин подчеркнул, что страны давно взаимодействуют в области науки и техники, решают стратегическую задачу развития единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства.

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В свою очередь Александр Лукашенко назвал Форум важнейшим проектом Союзного государства: «Мы расширяем взаимодействие в исследовании космоса, вместе создаем высокопроизводительные системы обработки информации, наноматериалы, работаем над проблемами медицины и имеем хорошие результаты в этих отраслях». Как отметили в пресс-службе главы Адыгеи, между субъектами Адыгеи и Беларуси установились прочные торгово-экономические отношения. Так, республиканский Центр поддержки экспорта организовал реверсные бизнес-миссии, а продукция Адыгейского консервного комбината была представлена на международной выставке «БелАгро-2021».

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