Адыгея заключит соглашение с Беларусью для усиления экономических связей

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 1 июля рассказал о планах по сотрудничеству с Беларусью

Мурат Кумпилов принял участие в VIII Форуме регионов России и Беларуси. Его ключевой темой стало научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации.

На Форуме также присутствовали президент РФ Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко и другие крупные чиновники.

Владимир Путин подчеркнул, что страны давно взаимодействуют в области науки и техники, решают стратегическую задачу развития единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства.

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В свою очередь Александр Лукашенко назвал Форум важнейшим проектом Союзного государства:

«Мы расширяем взаимодействие в исследовании космоса, вместе создаем высокопроизводительные системы обработки информации, наноматериалы, работаем над проблемами медицины и имеем хорошие результаты в этих отраслях».

Как отметили в пресс-службе главы Адыгеи, между субъектами Адыгеи и Беларуси установились прочные торгово-экономические отношения. Так, республиканский Центр поддержки экспорта организовал реверсные бизнес-миссии, а продукция Адыгейского консервного комбината была представлена на международной выставке «БелАгро-2021».

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в рамках расширения межгосударственного сотрудничества и усиления экономических связей началась процедура заключения Соглашения между Кабинетом министров Адыгеи и Правительством Беларуси.

«Разработан план нашего взаимодействия, который детально отражает обоюдные интересы в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах», — подчеркнул Кумпилов.

Мурат Кумпилов Экономика

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Адыгея заключит соглашение с Беларусью для усиления экономических связей
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