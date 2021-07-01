«Словно я президент». Жительница Краснодара стала единственным пассажиром на борту рейса из Турции

Жительница Краснодара вернулась из Турции на пустом боинге и поделилась с журналистам своими впечатлениями

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Турцией 22 июня. Разрешение на полеты получили 32 города России, но Краснодар в этот список не вошел. После открытия границ краснодарка Ирина Сипина решила провести оставшиеся четыре дня отпуска в Турции. Обратно в Россию она вернулась 27 июня одна в пустом боинге и рассказала об этом в своем инстаграме.

«Не каждому в жизни выпадает возможность быть единственным VIP-пассажиром в огромном боинге, словно я президент или посол страны. Ни я, ни экипаж лайнера не ожидали, что этот полет будет совершен для меня одной», — написала женщина. Командир экипажа при каждом объявлении обращался к ней по имени, а стюарты в конце полета подарили подарки.

Краснодарка рассказала порталу 93.RU, что на борту самолета она сидела в эконом-классе, но обслуживание было на высшем уровне. Командир корабля принес ей воду, стюарты приносили напитки, делали комфортную температуру воздуха и дали пледы. Полет для нее стал действительно особенным — в Турцию она улетела на первом рейсе из России, поэтому в аэропорту Бодрума пассажиров самолета встречали журналисты. По словам женщины, она уже тогда в шутку подумала, что полетит домой одна, ведь никто так мало не отдыхает. «Как сказали сами сотрудники, так летают только президенты, и то у них самолеты меньше. Это лучше, чем бизнес-класс», — отметила краснодарка.

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