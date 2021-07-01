На Кубани коронавирус подтвердился у 190 человек за сутки. Среди заболевших 18 детей

В России 1 июля зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса — 672. Из них на Кубани умерли 20 человек

Напомним, накануне по всей стране зарегистрировали 21 тыс. 42 новых случая COVID-19 и рекордное число летальных исходов — 669. 1 июля оперштаб сообщил про еще 23 тыс. 543 заболевших и 672 умерших . Таким образом, в стране третий день обновляется антирекорд по числу погибших от ковида.

Больше всего инфицированных традиционно выявили в Москве (+7 тыс. 597) и области (+2 тыс. 663), а также в Санкт-Петербурге (+1 тыс. 612).

На юге России и в регионах Северного Кавказа статистика по новым случаям следующая: Крым — 301, Ростовская область — 232, Краснодарский край — 190 , Дагестан — 155, Ставропольский край — 150, Севастополь — 114, Чечня — 46, Кабардино-Балкария — 38, Адыгея — 27, Ингушетия — 25, Карачаево-Черкесия — 23, Северная Осетия — 22.

Всего за время пандемии в России диагноз COVID-19 официально подтвердился у 5 млн 538 тыс. 142 человек, из которых умерли 135 тыс. 886.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 190 новых заболевших — 111 женщин и 79 мужчин, в том числе 18 детей. Самому младшему пациенту полгода, а старшему — 101 год.

В каких муниципалитетах выявили пациентов с COVID-19 и сколько:

Всего к 1 июля в Краснодарском крае коронавирус лабораторно подтвердился у 52 тыс. 36 человек. Из них погибли 3 тыс. 440 (+20 смертей за сутки) . Сейчас в стационарах лечатся 1 тыс. 684 человека, еще 1 тыс. 494 — на дому.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 64 пациента, четверо переведены на ЭКМО. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 916.