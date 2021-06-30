В Краснодарском крае еще 184 человека заболели коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия

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Оперштаб Кубани 30 июня сообщил о 184 новых случаях COVID-19 и 20 летальных исходах

Напомним, в июне статистика по заболеваемости коронавирусом резко пошла вверх. В регионах стали ужесточать ограничительные меры и призывать население к вакцинации. Тем не менее накануне в России зафиксировали самое большое число летальных случаев, вызванных COVID-19, — 652.

30 июня в стране зарегистрировали новый антирекорд — 669 смертей за сутки. Число новых зараженных составило 21 тыс. 42 человека.

Больше всего инфицированных в Москве — 5 тыс. 823, в Московской области — 2 тыс. 583, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 503.

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На юге России и регионах Северного Кавказа новые случаи распределились так: Крым — 294, Ростовская область — 224, Краснодарский край — 184, Дагестан — 147, Ставропольский край — 142, Севастополь  — 115, Чечня — 44, Кабардино-Балкария — 36, Ингушетия — 27, Адыгея — 25, Карачаево-Черкесия — 22, Северная Осетия — 21.

Всего за время пандемии коронавирус официально подтвердился у 5 млн 514 тыс. 599 жителей России. За весь период зафиксировали 135 тыс. 214 смертей.

По данным оперштаба Кубани, 184 новых случая COVID-19 зафиксировали в 33 муниципалитетах. Возраст пациентов от года до 96 лет. Среди них 79 мужчин и 105 женщин.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 25;
  • в Новороссийске — 14;
  • в Армавире, Кореновском и Тихорецком районах — по 11;
  • в Сочи, Апшеронском и Туапсинском — по 10;
  • в Анапе, Динском, Славянском и Красноармейском районах — по 8;
  • в Тимашевском и Лабинском — по 7;
  • в Ленинградском — 6;
  • в Крыловском — 4;
  • в Брюховецком, Курганинском и Темрюкском — по 3;
  • в Геленджике, Новокубанском и Калининском районах — по 2;
  • в Северском, Староминском, Новопокровском, Белореченском, Выселковском, Кавказском, Кущевском, Крымском, Мостовском, Белоглинском и Горячем Ключе — по 1.

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Всего в Краснодарском крае положительные тесты на COVID-19 к 30 июня получили 51 тыс. 873 человека. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения увеличился до 912,6 случая. В ковидных госпиталях скончались 3 тыс. 420 пациентов с диагнозом «коронавирус» (+20 за сутки).

В стационарах сейчас лечатся 1 тыс. 629 заболевших, еще 1 тыс. 433 — на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 64 человека, еще пятеро подключены к ЭКМО.

Вакцинация Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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