В Краснодарском крае еще 184 человека заболели коронавирусом

Напомним, в июне статистика по заболеваемости коронавирусом резко пошла вверх. В регионах стали ужесточать ограничительные меры и призывать население к вакцинации. Тем не менее накануне в России зафиксировали самое большое число летальных случаев, вызванных COVID-19, — 652.

Больше всего инфицированных в Москве — 5 тыс. 823, в Московской области — 2 тыс. 583, в Санкт-Петербурге — 1 тыс. 503.

Всего за время пандемии коронавирус официально подтвердился у 5 млн 514 тыс. 599 жителей России. За весь период зафиксировали 135 тыс. 214 смертей.

На юге России и регионах Северного Кавказа новые случаи распределились так: Крым — 294, Ростовская область — 224, Краснодарский край — 184 , Дагестан — 147, Ставропольский край — 142, Севастополь — 115, Чечня — 44, Кабардино-Балкария — 36, Ингушетия — 27, Адыгея — 25, Карачаево-Черкесия — 22, Северная Осетия — 21.

По данным оперштаба Кубани, 184 новых случая COVID-19 зафиксировали в 33 муниципалитетах. Возраст пациентов от года до 96 лет. Среди них 79 мужчин и 105 женщин.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

Всего в Краснодарском крае положительные тесты на COVID-19 к 30 июня получили 51 тыс. 873 человека. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения увеличился до 912,6 случая. В ковидных госпиталях скончались 3 тыс. 420 пациентов с диагнозом «коронавирус» (+20 за сутки).

В стационарах сейчас лечатся 1 тыс. 629 заболевших, еще 1 тыс. 433 — на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 64 человека, еще пятеро подключены к ЭКМО.