Власти Адыгеи заявили, что в 2020 году снизилась вероятность коррупции в регионе
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 28 июня провел заседание по противодействию коррупции в республике
В Адыгее 28 июня на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции обсудили правонарушения в здравоохранении, результаты социологического исследования оценки уровня коррупции в республике и положение дел в сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления.
Власти республики отметили, что в период пандемии причинами нарушений в сфере здравоохранения стали высокая профнагрузка и большой объем закупочных процедур. Уголовные дела возбудили в отношении ряда специалистов по закупкам и руководителей лечебных учреждений.
С 2019 по 2021 гг. провели 8 плановых и 15 внеплановых внутриведомственных проверок по обращениям граждан. Возбудили уголовные дела, семь руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности. За этот же период осуществили 27 проверок внешними контрольно-надзорными органами. По результатам десяти проверок направили предписания в адрес министерства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил важность повышения квалификации и ответственности лиц, участвующих в госзакупках, а также в реализации госпрограмм:
«В данной сфере важна комплексная работа, основой которой должна стать профилактика коррупционных нарушений. С учетом выявленных нарушений в сфере здравоохранения на уровне премьер-министра республики поручаю провести совещание с участием руководителей лечебно-профилактических организаций. Особое внимание — к вопросам реализации госпрограмм, в которых предусмотрено ведение капитального строительства».
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По результатам исследования Адыгейского института гуманитарных исследований, вероятность реализации коррупционного сценария при взаимодействии граждан с органами власти в 2019 году составила 1,13%, в 2020 году — 1%.
Такую исследовательскую работу глава республики поручил усилить и предоставлять конечные данные по каждой отрасли. Кроме того, Мурат Кумпилов рекомендовал органам правопорядка продолжить анализ и мониторинг результатов тендеров в сфере госзакупок.