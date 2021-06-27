В Краснодаре пройдет общественная дискуссия с художниками «Современная скульптура в городских пространствах»

Краснодарский край

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В Краснодаре 29 июня пройдут общественные обсуждения с художниками, городскими властями, застройщиками и меценатами

В Краснодаре 29 июня пройдет общественная дискуссия «Современная скульптура в городских пространствах». На ней выступят Наталья Машталир, Евгений Руденко, Владимир Вербицкий, Олег Сафронов, Ольга Городжанова и арт-группа Recycle.

В рамках встречи участники обсудят взгляд городских управленцев на формирование эстетической составляющей новых районов, проблемы, связанные с развитием современной городской скульптуры и привлечение общественного внимания к теме обустройства общественных пространств.

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На мероприятии шесть спикеров выступят очно, трое в онлайн-формате, а также состоится трансляция в инстаграме ресторана и ютубе проекта «Паблик Ток». 

Дискуссия пройдет 29 июня на 21 этаже отеля MARRIOT в ресторане «POMPANO» в 17:00.

Город Искусство Краснодар КЦ «Типография» Наталья Машталир

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