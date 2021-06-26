Квартал «Абрикосово» встретил первых новоселов

Партнерский Краснодарский край

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Крупнейший краснодарский застройщик «ЮгСтройИмпериал» устроил праздник для первых новоселов ЖК «Абрикосово»

26 июня ключи от своих квартир получили дольщики 1 литера жилого квартала «Абрикосово» на улице им. героя Яцкова в Краснодаре.

Застройщик «ЮгСтройИмпериал» постарался сделать это событие еще более праздничным: во дворе дома была установлена большая сцена, на которой весь день выступали музыканты, а ведущий проводил викторины и розыгрыши. Призами за победу, что символично, были ящики настоящих сочных абрикосов.

Фруктовый квартал «Абрикосово» — это уникальный для Краснодарского края проект с обширными зелеными зонами и фруктовыми деревьями. Квартиры продуманы до мелочей: семейные планировки, панорамное остекление, яркие фасады, современные детские и спортивные площадки, подземная и гостевая парковки, зоны для хранения колясок. В шаговой доступности объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, клиники.

В литере 1, ключи от которого раздавали сегодня, будут жить почти 500 счастливых семей. На очереди — строительство еще трех корпусов и фитнес-клуба.

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Квартал «Абрикосово» встретил первых новоселов
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