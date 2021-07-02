В Краснодаре открылась выставка работ Станислава Серова в жанре ню. 18+
В краснодарской галерее «Особнякъ» 1 июля открылась выставка «Неизвестные шедевры Станислава Серова»
Все работы — из коллекции политика, спортсмена, тренера, автора более 50 книг и учебных пособий по проблемам Востока и боевым искусствам Александра Травникова. Представлено 48 животных и графических произведений краснодарского художника-примитивиста Станислава Серова, созданных им в жанре ню в период с 1997 по 2020 годы.
Серов — известный автор. В 1987 году окончил художественно-графический факультет Краснодарского государственного университета, первая выставка состоялась год спустя. Произведения Станислава Серова выставляются по всему миру, хранятся в музеях и частных собраниях России, Англии, Франции, Германии, США и Японии. Жанр его работ можно определить как пересечение наивного искусства, поп-арта и концептуализма.
Выставка будет работать до 14 июля со среды по воскресенье с 15:00 до 19:00. Стоимость билета 100 рублей.
В августе 2017 года Станислава Серова признали виновным в сбыте наркотиков в крупном размере. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. В феврале 2019 года Юга.ру получили разрешение от УФСИН по Краснодарскому краю и смогли навестить художника в исправительной колонии строгого режима № 14. Интервью Анастасии Марченко читайте по ссылке.