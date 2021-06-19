В Краснодаре днем на улице убили мужчину

Краснодарский край

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Днем 19 июня в Краснодаре во время ссоры мужчину ударили ножом в грудь

О происшествии в Краснодаре на пересечении улиц Ямальской и Командорской стало известно днем в социальных сетях. Жители города писали, что есть один убитый и, возможно, была стрельба.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что убийство произошло в результате конфликта на бытовой почве. В ходе ссоры один из участников инцидента нанес 31-летнему оппоненту удар ножом в область груди и скрылся с места происшествия.

На месте работают следователь и следователь криминалист краевого управления СКР по краю. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Краснодар Полиция Убийство

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