В мэрии Краснодара рассказали, зачем поливают деревья после дождя

Власти Краснодара 18 июня рассказали, для чего поливали деревья после ливня

В пабликах Краснодара жители города удивились тому, что после сильного ливня в краевой столице поливают деревья. Кто-то из горожан выложил видео, на кадрах которого видно, как рабочий из шланга поливает деревья. Напомним, в ночь на 17 июня на город обрушился сильный ливень, после которого оказались подтоплены 14 улиц.

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Поливочные работы также заметила журналист портала 93.RU. Специалисты ходили со шлангами по Школьному бульвару в Юбилейном микрорайоне. В администрации Краснодара 93.RU рассказали, что содержанием зеленого фонда занимаются подрядчики и они поливают газоны и деревья согласно нормативам. Там отметили, что существующих норм полива, которые предусмотрены в стране для «жаркого Краснодара» недостаточно. Вода быстро испаряется даже после сильного ливня. В МКУ «Центр озеленения и экологии» пояснили, что для полноценного полива зеленых насаждений осадков недостаточно. По нормативам, при поливе одного дерева необходимо использовать не менее 50 литров воды. Поливать деревья нужно не менее 21 раза в сезон. Норма при содержании газона — 20 литров воды на один квадратный метр.