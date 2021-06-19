В мэрии Краснодара рассказали, зачем поливают деревья после дождя

Краснодарский край

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Власти Краснодара 18 июня рассказали, для чего поливали деревья после ливня

В пабликах Краснодара жители города удивились тому, что после сильного ливня в краевой столице поливают деревья. Кто-то из горожан выложил видео, на кадрах которого видно, как рабочий из шланга поливает деревья.

Напомним, в ночь на 17 июня на город обрушился сильный ливень, после которого оказались подтоплены 14 улиц.

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В администрации Краснодара 93.RU рассказали, что содержанием зеленого фонда занимаются подрядчики и они поливают газоны и деревья согласно нормативам. Там отметили, что существующих норм полива, которые предусмотрены в стране для «жаркого Краснодара» недостаточно. Вода быстро испаряется даже после сильного ливня.

В МКУ «Центр озеленения и экологии» пояснили, что для полноценного полива зеленых насаждений осадков недостаточно. По нормативам, при поливе одного дерева необходимо использовать не менее 50 литров воды. Поливать деревья нужно не менее 21 раза в сезон. Норма при содержании газона — 20 литров воды на один квадратный метр.

Также в мэрии добавили, что все деревья находятся на гарантии у обслуживающих организаций. Если растение засохнет, его должны будут заменить. Если при поливе организация использует больше воды, то эти расходы не компенсируют.

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В мэрии Краснодара рассказали, зачем поливают деревья после дождя
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