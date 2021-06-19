На Кубани рейсовый автобус с пассажирами перевернулся на крышу. Есть пострадавшие
Утром 19 июня в Славянском районе перевернулся рейсовый автобус с 32 пассажирами
Утром 19 июня на трассе «Славянск — Петровская» произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса ПАЗ. В результате столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу.
В автобусе находилось 32 пассажира, 14 из них доставлены в Центральную районную больницу Славянского района для осмотра, в том числе трое несовершеннолетних. Одну женщину госпитализировали, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
На место аварии направили экстренные службы. Там работают подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС и оперативная группа ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В настоящее время следователь проводит проверочные мероприятия, что установить обстоятельства произошедшего, в том числе соблюдения правил безопасности при перевозке пассажиров.