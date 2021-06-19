Глава Адыгеи поручил провести мониторинг организации питания в школах

«В целом школьное питание в округе организовано неплохо. Вместе с тем Роспотребнадзором были выявлены недостатки в ряде регионов. Их необходимо устранить в самые кратчайшие сроки. Все нарушения должны строго пресекаться, вплоть до возбуждения уголовных дел. Речь идет о детях, их здоровье. Поэтому вопрос питания школьников должен быть на постоянном контроле, в том числе и правоохранителей».

Устинов отметил, что работа по выполнению поручений Путина ведется на постоянной основе, в том числе обеспечение школьников горячим питанием:

Вопросы исполнения поручений Президента России Владимира Путина по организации в школах бесплатного горячего питания обсудили на видеоселекторном совещании с полпредом Президента РФ в ЮФО Владимиром Устиновым.

Полпред Президента РФ в ЮФО потребовал от руководителей регионов всесторонне подготовить школы к новому учебному году — обеспечить выполнение санитарных, противопожарных и антитеррористических требований безопасности.

В ходе заседания нареканий к Адыгее не было. Вместе с тем глава республики поручил министерству образования и науки Адыгеи провести тщательный мониторинг организации питания в школах, в том числе в период летней оздоровительной кампании.

«Все столовые в школах должны быть отремонтированы, разработано единое перспективное меню, в том числе по возрастным группам. Отдельное внимание — организации диетического питания для школьников по показаниям врачей. Привлекайте к этой работе специалистов. Мы должны обеспечить детей качественным и сбалансированным питанием, которое будет соответствовать всем нормам Роспотребнадзора. Прошу отнестись к этой работе максимально ответственно», — отметил Мурат Кумпилов.