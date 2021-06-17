«По улицам плывут крупногабаритные вещи, мусорные баки, ларьки». Ливень затопил Керчь

В Крыму в ночь на 17 июня сильные дожди затопили Керчь и Ленинский район

В Крыму со второй половины дня 16 июня до конца суток 17-го объявлено штормовое предупреждение. Гидрометцентр прогнозировал очень сильные дожди, град, грозы и ветер до 20-25 м/с. Так, 17 июня в 2:15 глава села Приозерного Ленинского района сообщил спасателям о подтоплении домовладений. Прибывшая на место оперативная группа выяснила, что затопило 18 домов и участков. Из зоны подтоплений эвакуировали 40 человек, в том числе 10 детей, сообщили в 5:32 в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

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Спасатели начали откачку воды с подтопленных участков с помощью мотопомп. По состоянию на 9:30 уровень воды составляет 0,5 метра.

В Керчи ливень начался вечером 16 июня. Он шел почти всю ночь и затопил улицы города. «Почти по крышу затоплены автомобили на Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной. Центр города практически отрезан от Аршинцево — в районе АТП — Нижний Солнечный огромное озеро, которое не могут преодолеть легковушки. Также ливень ломал деревья, рушил заборы. По улицам плывут крупногабаритные вещи, мусорные баки, ларьки», — передает «Керчь.ФМ». По данным МЧС, из-за сильных дождей и поднятия уровня воды в реки Мелек-Чесме в Керчи затопило 12 домовладений на улице Дудник, где проживают 20 человек (в том числе 4 ребенка), а также лечебное учреждение. Специалисты откачивают воду и подключают больницу к резервным источникам питания. Обновлено в 10:57. В городе подтопило около 240 домов , больницу и трансформаторные подстанции. Центральная часть города обесточена, сообщили в администрации Керчи РИА «Новости».