Жители Павловского района, которые пострадали от ЧС, получат деньги, а предприниматели — кредиты

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил выдать льготные займы пострадавшим предпринимателям из Павловского района

Напомним, в ночь на 17 июня из-за ливня и града в Павловском районе пострадали жилые дома и соцобъекты. В районе ввели режим ЧС, а в сельском Доме культуры развернули пункт временного размещения на 100 мест. 

Губернатор Вениамин Кондратьев пообещал помочь пострадавшим. Те, кто оказался в зоне ЧС, получат по 10 тыс. рублей, а за утрату имущества выплатят по 50 тыс. рублей.

Позже глава региона отметил, что от непогоды пострадали не только местные жители, но и предприниматели. Чтобы помочь бизнесменам и самозанятым, Фонд микрофинансирования предоставит льготный кредит «Специальный ЧС».

С 18 июня фонд снизил процентную ставку с 1% до 0,1% годовых и увеличил сумму займа с 1,5 млн рублей до 5 млн. Возможна отсрочка оплаты до 12 месяцев, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Сегодня будут внесены оперативные изменения на сайте», — уточнил порталу Юга.ру пресс-секретарь фонда.

Заявку на получение займа можно подать на улице Трамвайной, 2/6 в Краснодаре. Кроме того, в Павловском районе с 18 июня работает выездной консультационный пункт.

По всем вопросам можно позвонить в фонд по телефону 8 (861) 298-08-08 или написать на электронную почту info@fmkk.ru .

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